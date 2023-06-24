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中職／暫停=劉基鴻不安份時間？郭勝安從第一次就淡定
味全龍隊三壘手劉基鴻與投手教練郭勝安的投手丘上互動，成為龍隊比賽的醍醐味，對於子弟兵時不時啃一口、捏一把，早已習以為常，「我很認真跟投手講話，他用他的，我也沒什麼反應，沒被他打斷過。」
遇到暫停，就是劉基鴻不安分的時間，從第一年開始就屢被捕捉在投手丘上對郭勝安摸屁股、啃肩膀的畫面，昨天則是直接把臉往教練肩上磨蹭，用球衣把自己臉上的汗水一把擦乾，畫面直接被中職官方Youtube頻道剪輯成精華片段。
郭勝安透露，印象中是從龍隊升上一軍第一年開始，「第一次碰到時，我就滿淡定的。」
他眼中的劉基鴻，原本就是一個好相處、滿單純的選手，私下也與他交情很好，「我也很喜歡摸他耳朵，所以可能因為平常就有這樣的互動，所以不會被他嚇到。」
郭勝安提到，劉基鴻之前更頻繁，但去年發現有人注意到後覺得太害羞，就有比較節制，「以前是每次上來都會摸一下，現在有比較少。」得知直接被官方剪進影片，更是預言，「可能這次之後又害羞、更不敢了。」
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