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中職／錡龍來台視為「升級」的機會 堅稱沒忘了王維中

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊新洋投錡龍。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊新洋投錡龍。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊新洋投錡龍預計在上半季尾聲「開箱」，抵台後首度受訪，談到認識的台灣選手，原本只想到曾在墨西哥聯盟當過隊友的胡智爲，隨後靈光乍現，「啊！我想補充一下，我也有跟王維中當過隊友。」

龍隊洋將戰力短缺，錡龍在本周抵台應急，他近年在獨立聯盟打拚，2019年在墨西哥冬季聯盟納沃華梅奧人隊（Mayos de Navojoa）曾與胡智爲短暫當過隊友，兩度獲得美國獨聯大西洋聯盟單月最有價值球員，去年24場先發有7場完投為全聯盟最多，包括3場完封，本季至今則是先發8場，取得6勝0敗、防禦率2.33佳績。

錡龍表示，雖然經過長程飛行，但昨天牛棚練投的感覺還不錯，「我已經做好準備，隨時要我上場、給我任何任務，我都會全力以赴，感謝味全給我這個機會。」錡龍表示，自己近年都在獨立聯盟打拚，現在有「升級」的機會，希望自己可以把握住。

中職的初印象，錡龍直指是能量，這裡的球迷應援聲，讓自己很融入其中。過去曾共事過的選手，包括霍爾、鋼龍，錡龍也提到，「我與胡智爲在墨西哥當過隊友。」

眼見認識的選手點名就到此為止，正當媒體提到王維中昨天說很傷心錡龍已不認得自己，還未經翻譯，錡龍趕緊主動補充，「啊！我還有跟王維中當過隊友，抱歉，其實我記得，只是因為有點久遠，忘記是哪個階段與他同隊過，他是個很棒的隊友。」

王維中 牛棚 中職

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