棒球／林立恩在台首戰喊好玩 U18教頭點「美式」蹲捕特色

U18世界盃棒球賽培訓隊此次納入亞利桑那漢彌爾頓高中的捕手林立恩，林立恩是台加混血，首度回台打比賽直呼好玩，想跟隊友一起拚，總教練吳柏宏點出林立恩的「美式」蹲捕特色。

U18世界盃棒球賽36人培訓名單中，納入捕手林立恩，林立恩是美職紐約洋基隊球探文雄（SteveWilson）的兒子，加拿大籍的文雄曾效力台灣大聯盟，當年在台灣娶妻生子，林立恩雖然有在台灣生活過一陣子，但真正開始打棒球是到美國之後。

林立恩此次培訓隊被分在白隊，今天藍白賽首戰擔任白隊的先發捕手、打6棒，2局敲出三壘方向平飛球出局，4局敲出二壘方向滾地球出局，總計2打數沒有敲出安打，蹲捕方面有1次盜壘阻殺。

台灣隊總教練吳柏宏表示，從練球開始觀察，他是蠻不錯的捕手，傳球的速度或許沒有很快，但實戰觀察他接球、擋球、拿球等動作都很積極，「風格很美式，是台灣比較少見的」，因為積極度夠，相對會讓投手更有安定感，就算第一動作沒有做好，下一步也會彌補回來、防止跑者再前進一個壘包。

林立恩表示，第一次在台灣實戰出賽感覺很好，家人也有來看球，但台灣天氣比較熱，會留很多汗，今天大部分時間都是自己配球，笑說因為中文不是很好，和隊友之間有時溝通上還是有些問題。

林立恩比較台灣捕手和美國捕手的差異，他表示台灣捕手場上會不斷大聲發出指令、是很好的地方，美國有些捕手會、有些捕手很安靜，「我在美國是屬於會大聲發出指令的類型，但現在因為語言問題，有些東西還不知道該怎麼講。」

林立恩自評首場比賽打擊手感不錯，在美國時鋁棒、木棒都有使用，今天雖然沒有敲出安打，但是看球很清楚、擊球的感覺很不錯。

林立恩慢慢融入團隊，最常互動的隊友是英文也不錯的投手蕭齊，還有投手林維恩，他笑說很期待可以打U18世界盃，「這邊有很多好朋友了，大家一起打球很好玩。」