棒球／林鉑濬投打二刀算0.5個捕手 U18藍白蹲捕評價不差

U18世界盃棒球賽培訓隊今天起打藍白賽，鶯歌工商林鉑濬不僅投打二刀，還算「0.5個捕手」，今天對抗賽接替蹲捕3局，台灣隊總教練吳柏宏評價接傳球不差，引導投手可以多加強。

備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊今天起安排9場藍白對抗賽，鶯歌工商投打二刀好手林鉑濬分在白隊，今天比賽後半段接替上場蹲捕，被跑出1次盜壘，打擊方面1打數沒有敲出安打。

台灣隊總教練吳柏宏表示，林鉑濬投入培訓隊集訓後也有嘗試練一下捕手位置，母隊鶯歌工商總教練王傳家也有意讓他高三兼任捕手，「在培訓隊中應該可以算是0.5個捕手」。

吳柏宏表示，林鉑濬因為有當投手，臂力很不錯，今天實戰觀察，接捕、擋球技巧都算不錯，傳球也不差，主要差在引導投手和臨場指揮，捕手引導投手的流暢度、好壞球的提醒，這部分可以多加強。

林鉑濬笑說今天蹲完3局的感覺是「很累」，國中也有兼著蹲捕，高中捕手這部分也是兼著練，已經忘記上一次實戰蹲捕這麼長局數是什麼時候了，覺得自己很多地方都不足，包括接球、擋球，牽制傳球的角度等，都需要學習。

此次培訓隊林鉑濬投打都需兼顧，還多了新的任務是蹲捕，他表示，打擊先發的話可能會是指定打擊為主，聽到教練說自己是0.5個捕手，他則笑說：「我覺得今天表現不好，應該只能算是0.3個」。