棒球／林盛恩2安2打點 紅人禁投令U18藍白戰看打擊

U18世界盃棒球賽培訓隊今天起展開藍白戰，培訓隊中已與美職紅人隊簽約的投打二刀林盛恩因為球團限制僅能打擊，今天單場2安2打點，藍白戰內外守位都會嘗試。

2023年U18世界盃棒球賽將於8月底在台灣開打，此次由桃園市拿下組訓權，從19日展開第一階段集訓，今天起安排9場藍白對抗賽，今天首戰在樂天桃園棒球場舉行。

培訓隊中穀保家商畢業球員林盛恩是投打二刀流，已與美國職棒辛辛那提紅人隊簽約，因為球團限制，此次藍白戰僅能以打者身分出賽。

台灣隊總教練吳柏宏表示，林盛恩是很出色的投手，但球團限制所以沒辦法投球，如果最後進到正選名單，希望還能與球團溝通協調。

林盛恩分在藍隊今天先發打2棒、守三壘，1局敲出二壘打、2局敲出帶有打點的安打，單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點。

吳柏宏表示，林盛恩打擊不是什麼大問題，主要是守備位置，加入集訓後觀察，可能在外野守備會比較穩定一點，藍白戰會讓他內外野都嘗試守看看。

林盛恩久違打擊先發出賽，單場2安笑說「是運氣好」，他表示因為不能投球，打擊會更想要表現，三壘、游擊、二壘、外野3個位置都有練，今天守三壘一開始也不太習慣，還需要慢慢適應，「想要全力表現。」

林盛恩先前也有跟著亞運培訓隊集訓，亞運台灣隊打擊教練克魯茲有提點，林盛恩表示，克魯茲給的東西很不一樣，包括用單手打擊訓練球棒控制能力，他教的東西可以吸收很快、運用收到不錯的成效。