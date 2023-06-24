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中職／悍將推親子體驗活動 暑假來跟場務學畫線、整土

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊舉辦「童樂會-親子球場活動」，邀請親子在悍將主場例行賽前，參加獨特設計的球場體驗活動，一起在新莊棒球場留下最獨特的球場回憶。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊舉辦「童樂會-親子球場活動」，邀請親子在悍將主場例行賽前，參加獨特設計的球場體驗活動，一起在新莊棒球場留下最獨特的球場回憶。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊在暑假期間舉辦「童樂會-親子球場活動」，邀請親子在悍將主場例行賽前，參加獨特設計的球場體驗活動，一起在新莊棒球場留下回憶，有機會體驗畫線、整土等場務工作，了解一場比賽誕生背後的幕後功臣，為比賽下了哪些功夫。

「童樂會-親子球場活動」邀請新莊棒球場場務團隊擔任講師，帶領小朋友體驗球場場務賽前工作及經驗分享，包括紅土整平、畫線、壘包安裝、蓋帆布等工作體驗，讓大小朋友們更了解棒球場邊的細節功夫。

除此之外還有「應援互動」、「親子KGB」、「球場寫真」及賽前「場內觀禮」（須額外購買賽事門票）等活動，每場次皆有悍將球員、應援團參加活動，與球迷一起同樂，在新莊棒球場內盡情奔跑、傳接球，並一起在悍將MVP背板前，拿起獎座、全壘打斧頭「斧哥」拍下紀念合影，活動結束後可獲得獨一無二的活動紀念證書，還有迷你版MVP項鍊、專屬識別證、零食小點等好禮，另有現場限定抽獎，有機會獲得一日球僮體驗 、球員親簽留言板、新莊球場內野紅土紀念瓶等好禮。

「童樂會-親子球場活動」在暑假期間登場，首場於7月1日舉辦，開始時間為賽前早上10點。梅林魔法師會員早鳥於6月26日18點30分到6月27日23點59分開賣，售價為親子2人組1000元／組、親子3人組1300元／組；6月28日12點到6月30日23點59分正式開賣，售價為親子2人組1200元／組、親子3人組1500元／組，每場限額25組，於富邦悍將官方售票網販售。

棒球 富邦悍將

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