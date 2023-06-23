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日職／宋家豪中繼挨轟失1分 吳念庭升一軍沒出賽

中央社／ 台北23日電
宋家豪。 擷圖自推特(資料照)
宋家豪。 擷圖自推特(資料照)

日職東北樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪今天登板中繼，雖然被敲出1發全壘打，不過馬上回穩連解決3名打者，總計投1局失1分；升一軍的西武獅隊吳念庭則是沒有上場機會。

在跨聯盟交流戰之後，今天太平洋聯盟賽事重啟，樂天在主場迎戰西武獅隊，宋家豪在7局上、雙方2比2平手時登板，首打席就被西武洋砲馬金農（DavidMacKinnon）轟出陽春全壘打，不過隨後回穩，接連三振掉長谷川信哉、蛭間拓哉，再讓古市尊擊出右外野飛球出局。

總計宋家豪僅用11球投1局，被敲出1發全壘打，不過送出2次三振，失掉1分，最快球速144公里，本季目前出賽18場，防禦率3.12。

另外，西武獅隊台灣隊好手吳念庭近期在二軍手感火燙，今天升上一軍，不過沒有得到出賽機會。

雖然西武獅隊在7局上攻下超前分，下個半局樂天一、二壘有人時，岡島豪郎敲出安打送回1分，再度形成平手；不過8局上西武的外崎修汰敲安打、渡部健人選保送後，中村剛也敲出二壘安打送回2分；樂天在9局下追回1分，但終場西武還是以5比4擊敗樂天。

西武獅 樂天金鷲 宋家豪

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