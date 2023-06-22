中職／優質先發被林泓育3安 勝騎士：不要被他得分就好

統一獅隊今天以10：1大勝樂天桃猿隊，洋投勝騎士再次優質先發，最近投出6連勝，不但防禦率1.48躍居全聯盟榜首，7場勝投也和中信兄弟隊德保拉並列第2，只差味全龍隊鋼龍1勝，他說：「幫助球隊贏球最重要。」

勝騎士用100球完成7局任務，被揮出6支安打、失1分非自責，本季戰績升至7勝1敗1中繼，首次進入防禦率榜就衝上第1，賽後獲選單場MVP。

獅隊重新點亮上半季封王魔術數字4，勝騎士表示，現在每場比賽都很重要，就像面對總冠軍賽一樣，個人排名不是重點，而且幫助球隊打進季後賽、爭霸戰，等到季末再回頭看看自己的榮耀。

他說：「投球策略始終如一，就是攻擊好球帶。」

勝騎士只被揮出6支安打，林泓育就包辦3安，勝騎士覺得無所謂；他表示，之前也被富邦悍將隊李宗賢單場3安，讓對方打得特別好，其實沒太大關係，只要不被這名打者得分就好，林泓育今天也沒跑回本壘，投7局只失1分很不錯。