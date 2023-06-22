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LLB／亞太區少棒桃園龜山晉4強 次青少棒新明3連勝

中央社／ 台北22日電
2023世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽在韓國舉行，代表台灣出征的桃園市龜山國小隊（圖）22日迎戰關島隊，以19比0提早在第3局扣倒對手，以分組第一之姿前進4強。（球隊提供）
2023世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽在韓國舉行，代表台灣出征的桃園市龜山國小隊（圖）22日迎戰關島隊，以19比0提早在第3局扣倒對手，以分組第一之姿前進4強。（球隊提供）

LLB亞太區少棒賽桃園龜山國小、LLB亞太區次青少棒賽新明國中今天都對上關島隊，桃園龜山以19比0擊敗關島，以分組第1名晉級4強；桃園新明則以16比0奪下3連勝。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽20日在韓國開打，台灣由桃園市龜山國小棒球隊取得代表權，首戰以9比1擊敗菲律賓隊，昨天與中國隊交手，首局就猛攻20分，終場以20比0、3局提前結束比賽。

桃園龜山今天面臨預賽最後一戰，首局就攻下9分大局，之後2局再各得5分；投手部分，先發投手吳晉佑、中繼范宸竣、後援葉青翰各投1局，都沒被敲安打，無失分，終場以19比0提早在第3局擊敗關島，預賽奪下3連勝，以A組第1名之姿晉級4強，25日將進行4強賽與印尼交手。

同時2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽也在20日於韓國開始，台灣由桃園市新明國中棒球隊代表參賽。新明國中在首戰對上香港以19比0、4局提前拿下勝利，昨天則是以14比0提前在第5局以14比0扣倒地主韓國隊。

桃園新明今天對上關島的比賽，首局掌握對方失誤的機會，許梓奕、劉任右、吳柏承接連敲出安打，加上保送攻下6分大局；第2局更是一口氣拿下10分，終場以16比0提前在第4局扣倒對手，奪下3連勝，明天桃園新明將與紐西蘭隊交手。

棒球 LLB亞太區次青少棒

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