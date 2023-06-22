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日職／相隔43天的安打 王柏融二軍敲雙安退場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自推特(資料照)
王柏融。 擷圖自推特(資料照)

相隔43天再次敲安，旅日台將王柏融重返二軍賽場後，在今天首打席敲出久違安打，還是單場雙安演出，5局上打完火腿隊二軍以11：0遙遙領先西武二軍，王柏融也在5局下守備時被換下場。

王柏融今天擔任先發第4棒、左外野手，2局上作為首名打者，首打席面對右投與座海人的124公里速球，敲出右外野安打，引爆球隊單局7分攻勢，他也輪到第二次打擊機會，這次被與座海人三振，成為第3個出局數。

4局上再次輪到王柏融，這一次是在前一棒淺間大基2分打點安打後，王柏融也將左投濱屋將太的141公里速球敲成安打，火腿隊在此局攻下3分。

5局下火腿隊進行守備更換，左外野換上阪口樂，王柏融退場休息，今天總計3打數2安打，打擊率從2成09上升到2成23，也是繼5月10日後再次在二軍敲出安打。

王柏融在5月10日開轟後，就未曾在二軍出賽，直到6月20日才重新出賽，該役3打數無安打，今天則是一口氣進帳雙安。

王柏融 火腿

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