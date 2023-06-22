聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／相隔43天的安打 王柏融二軍敲雙安退場
相隔43天再次敲安，旅日台將王柏融重返二軍賽場後，在今天首打席敲出久違安打，還是單場雙安演出，5局上打完火腿隊二軍以11：0遙遙領先西武二軍，王柏融也在5局下守備時被換下場。
王柏融今天擔任先發第4棒、左外野手，2局上作為首名打者，首打席面對右投與座海人的124公里速球，敲出右外野安打，引爆球隊單局7分攻勢，他也輪到第二次打擊機會，這次被與座海人三振，成為第3個出局數。
4局上再次輪到王柏融，這一次是在前一棒淺間大基2分打點安打後，王柏融也將左投濱屋將太的141公里速球敲成安打，火腿隊在此局攻下3分。
5局下火腿隊進行守備更換，左外野換上阪口樂，王柏融退場休息，今天總計3打數2安打，打擊率從2成09上升到2成23，也是繼5月10日後再次在二軍敲出安打。
王柏融在5月10日開轟後，就未曾在二軍出賽，直到6月20日才重新出賽，該役3打數無安打，今天則是一口氣進帳雙安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言