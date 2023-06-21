聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／棒球公益新潮 運動科技助陣忠孝少棒
培養基層棒球之路，運動科技將會成為一條必要的捷徑，台灣陽光關懷協會今日捐贈高雄市鳳山區忠孝國小運科系統，由傳接球實驗室研發的打擊訓練app，期盼為少棒小球員注入更多資源。
忠孝國小校長楊頌平表示：「我代表學校感謝台灣陽光關懷協會，希望小朋友透過科技系統提升訓練效率，幫助球員調整更有方向。」
忠孝國小去年在全國國小棒球聯賽硬式組取得亞軍佳績，如今融入科技棒球資源，教練陳益圳表示：「我們球隊是社團性質，並非體育班，都是用課餘時間做練習，這兩年受到科技化訓練幫助滿多的，尤其打擊是最明顯的。」
善用運科輔助，b4-app透過一台手機，就能即時取得打擊專業數據和影片回放，陳益圳表示，「有時候只靠肉眼看到的並不是那麼精確， 讓小朋友回顧自己的打擊影片幫助很大，教學中用畫面能讓他們更了解狀況。」
科技成為利器，台灣陽光關懷協會為基層棒球發展盡一份心力，棒球科技系統也能是公益捐贈標的，透過傳接球實驗室專為打擊而生的b4-app，期待基層訓練不再土法煉鋼，培養更多優秀球員。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言