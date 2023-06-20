中職／泰樂二軍先發6.2局2責失 許基宏有安打

中職中信兄弟隊洋投泰樂今天二軍先發，6.2局失掉2分責失分、無關勝敗，許基宏因傷下二軍，今天二軍出賽4打數敲出1支安打，兄弟二軍以4比3擊敗味全龍隊。

中華職棒中信兄弟隊總教練彭政閔上週受訪透露，洋投泰樂原本的合約到月底，教練團會討論找時機點讓他上一軍先發、證明自己可以在中職生存。泰樂還沒有等到合適時機上一軍， 教練團也有意替他爭取延長合約，待經紀公司和球團談的結果。

泰樂今天繼續在二軍先發出賽，總計用87球投6.2局，被敲出6支安打，投出8次三振、1次觸身球保送，失掉3分（2分責失分），雖然是無關勝敗，但逐步拉長投球局數，已經是本季一、二軍單場最多投球局數。

兄弟隊野手許基宏6月4日比賽中撲本壘導致左肩受傷，8日被下放二軍，檢查過後左肩關節唇有點撕裂傷，月中開始安排實戰找手感，今天也在二軍先發出賽。

許基宏今天2局上首打席敲出右外野方向安打，4局上敲出投手方向滾地球出局，6局上敲出右外野方向飛球出局，8局上敲出左外野方向飛球出局，總計4打數敲出1支安打。

今天二軍比賽兄弟和龍隊8局打完3比3僵持不下，9局上兄弟靠著黃鈞聲、李聖裕接連安打，再靠著滾地球跑回致勝分。