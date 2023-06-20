棒球／LLB亞太區次青少棒賽 桃園新明投打發揮勝香港

LLB亞太區次青少棒賽今天開打，桃園新明首戰實力有段差距的香港隊，3任投手聯手封鎖對手打線，沒被敲出安打，終場以19比0、4局提前拿下勝利，明天將與地主韓國隊交手。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽今天在韓國開打，台灣由桃園市新明國中棒球隊代表參賽，總計6支球隊參賽，除了台灣、地主韓國外，還有紐西蘭、關島、菲律賓及香港，預賽採單循環賽制，冠軍預計26日出爐。

桃園新明今天首戰與香港隊交手，饒又語先發好投，許梓奕、彭成安依序登板後援，3任投手聯手沒讓香港隊打出安打，也沒有投出保送，力守不失分。

桃園新明開賽積極搶分，1局上攻下6分、2局上攻下8分，4局上再添5分，團隊敲出9支安打，另外選到14次保送，加上香港隊2次守備失誤，比賽前半段就拉開領先差距，順利拿下比賽勝利。

桃園新明搶下首勝，明天預賽第2戰將於台灣時間早上9時與地主韓國隊交手，22日與關島交手，23日則與紐西蘭交手，24日為休兵日，25日預賽最後一戰與菲律賓交手。