中職／6隊效應！ 203人報名測試會創新高 爭選秀入場券

2023中華職棒新人球員測試會已於19日中午正式截止報名，今年參與人數創下新高，總計203位選手通過資格審核，接下來將在26日天母棒球場經過實戰測試，獲球團推薦者，才能取得選秀會「入場券」。

中華職棒正式迎來六隊榮景，為球員增添更多發展的舞台，也因此吸引各路好手報名參加今年的新人測試會，共203位選手通過資格審核，其中有89位投手、18位捕手、57位內野手、39位外野手。

許多業餘好手決定投入測試會，來自桃園市成棒隊的邱澤豪，在剛結束的未來之星棒球邀請賽對上中信兄弟二軍的比賽，兩度敲安將比數扳平，他也是樂天桃猿隊投手邱緯綸的哥哥。目前效力於全越運動棒球隊的李灝昇，在未來之星邀請賽投球最快球速148公里，今年也決定投入測試會戰場，其弟弟為美國職棒費城人隊李灝宇。

臺中市成棒隊的蕭憶祥，弟弟是目前富邦悍將隊的捕手蕭憶銘，去年參與過測試會也獲得球團推薦，最後無緣進入職棒，今年決定再次挑戰。樂天桃猿隊舒治浩的雙胞胎弟弟舒治偉，今年也報名參加測試會，目前就讀萬能科大的舒治偉，之前因傷開刀暫時休養，養傷完決定重新出發，盼能像哥哥一樣進入職棒殿堂。

還有幾位選手有日本就學經驗，曾昱磬高中就讀日本高知中央高等學校，也曾在日本立正大學就讀，去年決定返台發展，目前就讀開南大學，高校時期就有很好的打擊能力，因此被譽為「旅日游擊砲」。大瀧幸治之前就讀日本靜岡縣城南靜岡高等學校，去年在測試會獲得球團推薦參加選拔會，不過未獲得球團指名，今年再次挑戰。

今年選秀會將於7月12日登場，資歷符合條件的選手可直接報名，未符合者則須經由測試會取得球團推薦，本屆仍由台鋼雄鷹隊握有狀元籤，且前兩輪各多一個指名權。