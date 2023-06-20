棒球／LLB亞太區少棒賽需全員先發影響大 龜山鎖定勁敵韓國

LLB亞太區少棒賽開打，桃園龜山今天以9比1擊敗菲律賓拿首勝；今年LLB大改制全員需排入先發打序，總教練李政達坦言影響大，也直言韓國隊預期是近年最佳陣容。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽在韓國舉行，台灣此次由桃園市龜山國小棒球隊取得代表權，預賽與菲律賓、關島、中國分在A組，B組有紐西蘭、韓國、印尼和卡達。

桃園龜山今天首戰與菲律賓隊交手，團隊敲出9支安打、對手送出10次保送，比賽前半段就拉開領先差距；先發投手劉祐安投2.2局飆6K，范宸竣、蔡元浩、邱則瑋、吳晉佑依序登板，僅讓菲律賓隊拿下1分，順利拿下勝利。

此次LLB賽制有新變革，因應每名球員都必須上場的規則，所有報名的球員都排入先發打序中，桃園龜山先發排出14棒。

總教練李政達接受中央社記者訪問時坦言，新規則還在適應中，沒有代打、代跑，作戰攻勢和串聯上都有很大影響，有得分機會時，若輪到攻擊比較弱的棒次，或者腳慢的跑者在壘上時，都無法替換，如果有球員受傷，也需要主審裁判認定，啟用特殊規則才能跳過棒次。

李政達表示，今年亞太區第1次採用這樣的規則，世界賽也將採用，未來若想要拚LLB，就必須整批球員都很整齊才更有勝算，作戰上的彈性也受到限制。

今天比賽讓5任投手輪流登板，李政達表示，主要是讓球員適應投手丘，其餘還沒登板投球的球員，明天與中國隊比賽時也將安排登板。

李政達提到，觀察今年亞太區各隊實力，最大的敵人仍然是韓國，韓國隊球員身材十分突出，打擊爆發力也很不錯，應該算是近年韓國隊最佳陣容、實力不容小覷。