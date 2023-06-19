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中職／鋒總3外卡全挑先發投手有原因 帶兵原則球來就打？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳金鋒。本報資料照片
陳金鋒。本報資料照片

中職明星賽今年採亞冠賽中華隊與中職明星隊過招形式，陳金鋒執掌中華隊兵符，被問到帶兵準則是否「球來就打」，維持一貫的風格回應，「不打要怎麼辦」。

中職聯盟會長蔡其昌指出，中華隊此次為參與明星賽，選手名單由陳金鋒全權決定，年底的亞冠賽正式比賽則會透過正式選訓程序產生名單。

對於此次名單，陳金鋒表示，「目前是照聯盟給我符合年紀的名單，選出各隊最好的球員，每個位置都有評估合適選手，經過這次比賽觀察選手。」他說這批年輕的中華隊多數都是在一軍出賽的選手，「比賽熟悉度都很高，盡力去爭取最高榮耀。」

亞冠賽限定1999年後出生或進職棒未滿3年參加，另有3張外卡，「鋒總」將3張外卡給了3名投手，分別是自家富邦悍將隊陳仕朋、江國豪，以及中信兄弟隊鄭浩均。

陳金鋒對此表示，「依照投手教練規劃，只能3個，陣容是先發投手比較少，希望有3個先發投手。」

林岳平3月才剛帶兵打完世界棒球經典賽，給予年輕版的中華隊建議，他說：「亞冠賽還有少數幾位是經典賽成員，都是未來中華隊要角，希望藉由這次明星賽挑戰前輩，把自己化身超人，打敗這些前輩。」

明星賽 中華隊 陳金鋒

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