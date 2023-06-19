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中職／悍將動滋券5大方案 應援套票、歐趴卡最熱銷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊配合「青春動滋券」同步推出5大優惠方案響應，上周悍將3場主場賽事已有超過500名球迷使用動滋券進場消費。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊配合「青春動滋券」同步推出5大優惠方案響應，上周悍將3場主場賽事已有超過500名球迷使用動滋券進場消費。圖／富邦悍將隊提供

教育部體育署6月起推出「青春動滋券」政策，富邦悍將隊同步推出5大優惠方案響應，上周悍將3場主場賽事已有超過500名球迷使用動滋券進場消費。悍將球團表示，即將進入暑假期間，歡迎學生們一起來新莊棒球場使用青春動滋券，享受專屬學生族群的優惠方案，進場看球還有機會可以將大獎帶回家。

悍將青春動滋券專屬5大方案，包括「商品特惠專區」、「動滋抽最划算」，可使用500元動滋券購買專區商品、參與商品抽抽樂，或者選擇內野半票＋應援商品的「動滋應援套票」，另外還有最受歡迎的「動滋歐趴卡」，只要憑全額動滋券即可享有本季悍將平日主場賽事外野入場資格，另外只要一次使用完500元動滋券，還能參加「動滋許願抽」，有機會獲得指定球星或啦啦隊簽名球。

悍將六月3場主場賽事，已吸引超過500名學生球迷使用動滋券，其中又以購買「動滋應援套票」、「動滋歐趴卡」最為熱銷，只要用500元動滋券購買「動滋歐趴卡」，就能享2023球季新莊棒球場平日外野無限次入場的優惠，讓購買的學生們都直呼物超所值。

目前青春動滋券限現場購票及實體商品部使用，預計於下半季開放預售票於「富邦悍將售票網 / 富邦悍將售票APP」抵用。

富邦悍將 棒球 體育署 動滋券

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