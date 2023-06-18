中職／替補敲首安+勝利打點 張仁瑋穿「甩T」感謝學長

中信兄弟菜鳥張仁瑋的生涯首安，就敲回球隊的勝利打點，幫助兄弟今晚以11：6擊敗富邦悍將隊，特別今天還是因王威晨提前退場才有機會，張仁瑋賽後穿著「SHUAI 甩」T恤，不忘感謝學長周思齊平時幫忙意象訓練。

兄弟今天先發三壘手是王威晨然而3局上突然由張仁瑋代打，球團透露，王威晨因中暑而決定換人，張仁瑋也接替鎮守三壘，張仁瑋表示，場邊準備時，就知道學長不太舒服，所以加緊熱身，之後收到教練林明憲的通知上場。

張仁瑋在3局上的打席雖然敲出飛球出局，不過5局上接在江坤宇追平安打後，敲出一支超前安打，由於兄弟此後未曾落後，也成為勝利打點，張仁瑋說：「沒有想太多，上去就是做好眼前工作，打想要打的球。」

這支安打讓張仁瑋終結連8打數無安打，生涯首安、首打點同時進帳，心中也鬆了口氣，「很開心，感謝恰哥（彭政閔）讓我有機會上場，看到球穿出去有放心一點，如果沒有安打，不知道要等多久。」

20歲的張仁瑋也要感謝學長們的幫助，平常在板凳席都會分享經驗，「尤其是思齊學長，看到場上狀況會問我如果是我會麼打，給我指導。」

而今天張仁瑋守備上出現失誤後，內野的江坤宇、岳東華也都上前鼓勵，「阿坤說那個應該記安打，當然是開玩笑的語氣。」

生涯首安的紀念球收了回來，張仁瑋打算留給家人，「他們很支持我，這條路上一路幫我，解決了很多困難。」普門中學畢業的他在去年季中選秀會以第三順位加盟兄弟，就此踏上職棒旅程。