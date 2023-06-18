中職／延長賽終局換投也換捕 恰總：福來喜感覺累了
中信兄弟隊在12局下投手大風吹，用4名投手吃掉最後1局，中間還穿插捕手更替，由高宇杰取代蹲了11.1局的福來喜，總教練彭政閔解釋：「感覺他有點累了。」背後細膩考量是防阻對手可能的盜壘。
兄弟昨晚在桃園棒球場打完12局以2：2與樂天桃猿隊握手言和，12局下連續換投不讓對手有得分機會，其中1出局後，官大元退場換彭識穎時，順帶讓先發蹲補的福來喜退場休息。
彭政閔還原當下，考量對手一壘更換代跑，有盜壘的可能性，「福來喜感覺有點累了，在那個當下，高宇杰的阻殺機會是好一點。」
兄弟四棒打者近期狀態不佳，昨天扛這個棒次的周思齊、陳子豪，兩人各3打席都沒能敲出安打，彭政閔表示：「第四棒人選有很多考量，思齊跟子豪兩人都是老經驗的選手。」
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