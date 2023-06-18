中職／換右投對左打 兄弟投手走秀恰總看數據說話

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練彭政閔。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊總教練彭政閔。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊為拚和局毫無保留，12局下動用4名投手聯手守住2：2，與樂天桃猿隊大戰12局後言和，其中面對左打的梁家榮卻換下左投魏碩成，總教練彭政閔賽後透露，主要考量對戰成績，加上最後一局，「把最好的選手都派出去。」

昨晚在桃園棒球場的象猿大戰，兄弟先發投手鄭浩均前4局沒被敲安，最終6局丟掉2分（1責失）無關勝敗，7局投出2次四壞保送退場後，由謝榮豪接手守住危機，投1局無失分。

彭政閔表示，鄭浩均最近幾場比賽狀況都非常好，「他的球質是打者不好應對的。」雖然後段局數有些不穩，「但結果示好的。」謝榮豪則是有完成好教練交代的工作，「守下那個局面。」

12局下力拚和局，11局登板的魏碩成續投飆K後，一路換了官大元、彭識穎、廖乙忠，才守住平手，其中面對梁家榮的打席選擇讓右投官大元應對。

彭政閔賽表示：「主要考量對戰，王建民教練這邊有提醒，加上梁家榮前一支也打得滿深遠的。」翻開數據，魏碩成對梁家榮6打席被敲出3支安打，另有2次四壞保送，確實是苦手。

考量到已經是比賽最後一局，彭政閔表示，12局頻頻換投，就是希望把最好的選手都派出去，牛棚中只剩下蔡齊哲沒登板，「他也有在準備。」

梁家榮 彭政閔 謝榮豪

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