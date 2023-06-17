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日職／宋家豪1局無失分 距日職生涯百中繼僅差7次

中央社／ 台北16日電
宋家豪距日職生涯百次中繼僅差7次。 圖／聯合報系資料照
宋家豪距日職生涯百次中繼僅差7次。 圖／聯合報系資料照

日職樂天金鷲隊台灣好手宋家豪連2天登板，今天在球隊僅領先1分時，中繼1局演出3上3下，連2場奪中繼成功；西武獅隊二軍的吳念庭則是演出4支安打、3打點火燙表現。

宋家豪昨天在7局下雙方3比3平手時登板，用25球投1局，被敲出1支安打、投1次保送，不過最後化解危機沒有失分，最快球速投出149公里，奪下中繼成功。不過最後巨人隊在9局下靠著坂本勇人轟出再見3分全壘打，樂天5比6遭巨人隊逆轉。

今天兩隊再度對壘，宋家豪今天在7局下、2比1領先時再度登板，讓若林晃弘擊出中外野飛球出局後，再讓坂本勇人擊出投手滾地球出局，最後讓梶谷隆幸擊出中外野飛球。總計宋家豪僅用12球投1局，演出3上3下無失分，最快球速146公里，已連8場出賽沒有失分、連10場無責失分，目前防禦率2.76。

此戰5局上樂天靠著小鄉裕哉轟出2分全壘打，取得領先；雖然6局下巨人隊的大城卓三敲出陽春砲追回1分，不過最終樂天還是以2比1獲勝，宋家豪奪下本季第6次中繼成功，同時為日職生涯第93次，距離成為史上第1名生涯百次中繼成功的旅日台將僅差7次。

另外，在西武獅隊二軍打拚的台灣好手吳念庭，今天在對上養樂多隊二軍的賽事，先發打第3棒、擔任三壘手。雖然前2個打席吳念庭都出局，不過6局上敲出左半邊二壘安打，7局上二、三壘有人時，敲出一壘安打帶有2分打點。

吳念庭在9局上更是獲得2次打擊機會，敲出中間一壘方向安打後，第2次上場打擊再敲1打點二壘安打，該局西武攻下9分大局，終場西武二軍以17比1奪勝。總計吳念庭6打數敲出4支安打，包辦3分打點，目前在二軍打擊率高達3成51。

西武獅 宋家豪

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