賴清德同台張泰山 贈書給小球員勉勵勇敢接受挑戰

副總統賴清德今天先後前往台東縣卑南國中及花蓮縣秀林鄉水源國小出席「HOME RUN：森林王子張泰山贈書活動」，與前職棒球星張泰山一同贈書予卑南國中、南王國小及水源國小棒球隊成員，期勉小球員們懷抱感恩的心，正面看待挫折、失敗、困難的可貴之處，並勇敢接受挑戰，謙虛面對結果。

賴清德表示，看了這本書之後，有幾點和同學們分享。第一，張泰山19歲成為「森林王子」，是大家的偶像，從他的書中，看到他的帥氣，也看到他歷經千辛萬苦、一場又一場的比賽，相信這本書可以鼓勵大家，是同學們在棒球領域繼續發展的榜樣。擁有這本書，就像是無形之中，張泰山在身邊鼓勵、教導大家一樣，希望同學們能夠看到他辛苦訓練、努力奮鬥的過程。

賴清德指出，第二，希望同學們能夠感受到張泰山對教練、家人、老師、隊友懷抱感恩的心情，以及回饋社會支持。面對各種困難時，懷抱感恩的心會讓我們正面看待事情，看出挫折、失敗、困難的可貴之處。失敗是成功的必要過程，雖然一開始可能是障礙，卻成為未來成功非常重要的關鍵。第三則是態度，對棒球、對人生的態度。「勇敢接受挑戰，謙虛面對結果」，這句話令人感動。面對很強的對手，勇敢挑戰；輸了，謙卑面對結果，下次再來，要有這樣的棒球態度，和人生一樣。

賴清德說，張泰山說得很好，「棒球，是一項從家出發，又努力回家的運動」。棒球令人感動，因為投手每一次投球就是一次拚搏，即便對上強打者，球還是要投出去；打者站上打擊區，每一次揮棒都代表一次希望，這就是棒球可愛、迷人的地方。時時面對挑戰，處處看到希望，有時希望會實現，有時希望會落空，就再接再厲。

賴清德表示，棒球是很好的運動，可以學習到團隊精神，每場比賽也都是一種壓力測試，能夠通過測試，未來表現也都會比較好，鼓勵同學們持續打棒球，尤其現在棒球已職業化，有很多路可以走；也特別叮嚀同學們要注意身體健康、生活規律，不要受傷，才能走更遠；並持續不斷地訓練，有理想、有方向，才能更成功。