中職／悍將殺手！勝騎士7局失1分 獅隊第9局動盪中險勝

後有追兵，統一獅隊今天靠著勝騎士7局失1分好投加上打線拉開足夠差距，雖然9局上遇到反撲但及時止血，最終以8：6險勝富邦悍將隊，近5戰取得4勝，力保上半季龍頭地位、拉開勝差，而悍將此戰4次失誤是本季第3次。

獅隊先發投手勝騎士今晚僅在首局小遇亂流，被敲2支安打丟掉1分，但整場投完7局壓制悍將打線，被敲出5支安打另有4次三振、1次四壞保送，防禦率下修到1.70，取得個人5連勝。

勝騎士堪稱「悍將殺手」，本季對戰悍將3場先發、21局，在今天才丟掉第1分，對戰防禦率低到0.43，本季6勝有一半來自悍將貢獻。

獅隊在2局下就靠著林安可陽春砲追平，接下來兩支安打攻佔二、三壘，林祖傑敲出的內野滾地造成失誤，得到超前分，接下來林靖凱雖敲出雙殺，但也跑回第3分。

5局下獅隊是林靖凱、林子豪兩支二壘安打追加1分，8局下獅隊4支安打攻下4分，原因是中間還有陳重羽的觸擊造成悍將失誤，延續攻勢。