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中職／悍將殺手！勝騎士7局失1分 獅隊第9局動盪中險勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手勝騎士。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手勝騎士。圖／統一獅隊提供

後有追兵，統一獅隊今天靠著勝騎士7局失1分好投加上打線拉開足夠差距，雖然9局上遇到反撲但及時止血，最終以8：6險勝富邦悍將隊，近5戰取得4勝，力保上半季龍頭地位、拉開勝差，而悍將此戰4次失誤是本季第3次。

獅隊先發投手勝騎士今晚僅在首局小遇亂流，被敲2支安打丟掉1分，但整場投完7局壓制悍將打線，被敲出5支安打另有4次三振、1次四壞保送，防禦率下修到1.70，取得個人5連勝。

勝騎士堪稱「悍將殺手」，本季對戰悍將3場先發、21局，在今天才丟掉第1分，對戰防禦率低到0.43，本季6勝有一半來自悍將貢獻。

獅隊在2局下就靠著林安可陽春砲追平，接下來兩支安打攻佔二、三壘，林祖傑敲出的內野滾地造成失誤，得到超前分，接下來林靖凱雖敲出雙殺，但也跑回第3分。

5局下獅隊是林靖凱、林子豪兩支二壘安打追加1分，8局下獅隊4支安打攻下4分，原因是中間還有陳重羽的觸擊造成悍將失誤，延續攻勢。

悍將在8局上靠高國麟高飛犧牲打追加1分，9局上面對傅于剛在1出局後靠著保送、安打攻上得點圈，2出局後高國麟敲出的內野滾地經挑戰改判，一壘跑者從出局變失誤上壘，三壘跑者回來得分，接著王正棠安打敲回1分，逼獅隊派出代班終結者邱浩鈞，結果被范國宸敲安再掉2分，接著又連投2次保送變成滿壘，最後再見三振守住勝利。

統一獅隊先發投手勝騎士。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手勝騎士。圖／統一獅隊提供

騎士 林靖凱

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