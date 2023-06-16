日職／中日隊指叉球之神 杉下茂97歲逝世

日本職棒中日隊有「指叉球之神」封號的杉下茂6月12日因為間質性肺炎在東京都的醫院病逝，享耆壽97歲。

日本放送協會（NHK）報導，杉下茂1949年加入中日隊，1954年以聯盟最多的32次勝投，率領中日隊首次奪下聯盟優勝，並在日本錦標系列賽5次登板拿下3勝投，獲選最優秀選手。

杉下茂以當時罕見的指叉球作為致勝武器，力克讀賣巨人隊強打川上哲治等人，獲得「指叉球之神」稱號。

杉下茂生涯通算215勝123敗，防禦率2.23，2次拿下日職「最多勝利（勝投王）」頭銜，奪得「最優秀防禦率（防禦率王）」頭銜1次、獲頒澤村賞3次，於1955年實現無安打比賽。

杉下茂引退後除了擔任中日隊和阪神隊的監督外，還擔任許多球隊的臨時教練，全心投入指導工作，於1985年被選入日本棒球名人堂。

杉下茂自2019年起肺機能逐漸低下，2022年6月被診斷出罹患間質性肺炎，開始療養。6月12日上午在自宅失去意識，送醫後病逝。