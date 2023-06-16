籃球／中華隊兩大將傷退 阿巴西擺脫身份束縛做自己
中華男籃亞運培訓隊在本周進行球員報到，不過卻也傳出林韋翰與胡瓏貿兩名大將因傷退訓的狀況，並將由吳永盛與王皓吉遞補進入培訓名單，中華隊總教練桑茂森在今天出席活動時表示，這次名單的更替主要是位置上的考量。
中華男籃在本周報到開訓為9月將登場的亞運進行備戰，而7月1日培訓隊也將在BE HEROES經典賽化身明星藍隊，與世大運代表隊化身的明星白進行「英雄內戰」。
不過這次明星藍隊陣中不僅少了旅外的陳盈駿、林庭謙，過去兩年奪得T1聯盟總冠軍賽MVP的胡瓏貿、林韋翰也因傷退訓，並由吳永盛與王皓吉遞補，總教練桑茂森在今天受訪時表示，會選擇這兩名球員頂替主要是位置上的考量。
而今年中華隊培訓名單可說是匯集了國內職籃老中青三代，包括曾文鼎、戴維斯兩名黃金世代好手都重返培訓名單，至於新生代的曾祥鈞、盧峻翔、阿巴西、周桂羽、謝亞軒等人也將帶著在職籃賽場的好表現力拚國際賽。
其中前一次代表中華隊出賽還占歸化名額的T1聯盟年度MVP阿巴西，今年將擺脫身份束縛以本土球員身份出賽，「冠軍賽後我們休息了一、兩周，這一次身份不太一樣，但我不會去想太多，希望沒有壓力去打，把這兩年的成長表現出來，除了要跟隊友配合外，也希望把自己的風格和優勢打出來。」
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