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中職／劉基鴻滿貫砲、曹祐齊好投奪勝 猿隊近18戰14敗

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
劉基鴻5打數2安打、轟出滿貫砲，全場包辦5分打點。記者陳正興／攝影
劉基鴻5打數2安打、轟出滿貫砲，全場包辦5分打點。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊洋投威達爾離台前最後一戰，今天在桃園球場告別秀表現失常，前兩局就被味全龍隊狂攻6分，讓猿隊從開賽一路落後到終場，以1：8輸球，吞下近18戰第14敗，上半季排名仍是第4。

威達爾用86球完成4局任務，被揮出8支安打，包括2局上劉基鴻滿貫砲，投出7次三振、1次保送、兩次暴投，失6分全是自責分，本季戰績5勝5敗、防禦率3.30，明天將前往南韓斗山熊隊報到。

龍隊首局靠劉基鴻安打攻下全場第1分，2局上密集出現5支安打，李凱威先攻下1分打點，劉基鴻轟出左外野滿貫砲，本季第8轟．生涯第20轟打垮威達爾。

龍隊3到6局掛零，7局上攻勢再起，面對猿隊中繼投手楊彬，再靠郭天信二壘打、猿隊三壘手梁家榮單場第2次失誤加兩分，領先差距擴大到8分，猿隊直到9局下才破蛋，無法挽回戰局。

隊友攻勢不斷，曹祐齊登板先發也有好表現，只投68球完成5局退場，被揮出4支安打、無失分奪勝，繼4月24日後再嘗勝投滋味，本季戰績2勝1敗。

劉基鴻5打數2安打，單場5分打點包括勝利打點、生涯首支滿貫砲，賽後獲單場MVP，龍隊上半季排名獨居第2，中信兄弟隊掉到第3。

曹祐齊先發5局無失分，奪下本季第2勝。記者陳正興／攝影
曹祐齊先發5局無失分，奪下本季第2勝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊洋投威達爾離台前最後一戰吞敗。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊洋投威達爾離台前最後一戰吞敗。記者陳正興／攝影

劉基鴻 樂天桃猿

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