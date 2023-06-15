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中職／「整季發生什麼事都正常」 葉君璋讚揚球員厲害
中職上半季漸近尾聲，各隊只剩10到12場比賽，統一獅隊27勝1和20敗暫居榜首，味全龍、中信兄弟隊都是23勝3和23敗並列第2，落後3.5場勝差，龍隊總教練葉君璋解讀球隊目前表現，認為從教練角度看來算是不錯。
獅隊和排名墊底的富邦悍將隊之間，目前6.5場勝差，各隊上半季差距不是太大。
龍隊以5成勝率暫居第2，葉君璋表示，雖缺洋投戰力，但本土球員表現OK，從公司和球迷的立場看來，也許不滿意目前成績，若從培育球員的角度，這種表現算是不錯。
龍隊洋投只剩鋼龍獨撐場面，目前8勝暫居全聯盟最多勝投手，布里悍、伍鐸因傷停賽，下半季才能歸隊，葉君璋說：「球季一整年會發生什麼事都是正常，重點是有沒有辦法應付，球員很厲害，還應付不錯。」
葉君璋表示，對戰各隊算是平均，不像過去一軍首季對獅隊幾乎不會贏，今年每隊投手表現都不錯，之前落差較大。
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