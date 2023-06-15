中職／全猿主場優勢不再 威達爾告別秀要幫猿隊拚排名第2

樂天桃猿今天在桃園球場迎戰味全龍隊，29歲美籍投手威達爾登先發，將是本季最後一次登板，完成任務就要回鍋南韓職棒斗山熊隊，這場比賽攸關猿隊勝率能否重返5成，只要在主場搶下勝利，上半季排名將和中信兄弟隊並列第2。

威達爾去年效力斗山熊隊，今年來台加盟猿隊，11場先發投出5勝4敗，目前防禦率2.69在全聯盟排名第2，只落後統一獅隊羅昂的1.90，但對戰龍隊兩場都吞敗，合計投12局失7分有4分自責。

龍隊今天推出曹祐齊應戰，本季4場先發投出1勝1敗、防禦率4.32，5月6日對猿隊投3.1失5分（2分自責）無關勝敗。

猿隊5月18日在桃園主場擊敗龍隊，打出本季最長6連勝，當時戰績19勝1和11敗、勝率6成33，上半季排名穩居榜首，接下來陷入大低潮，近17戰只有4勝13敗，戰績掉到23勝1和24敗、勝率4成89。

猿隊這17戰勝率只有2成35，對戰獅隊4場全敗，排名從第1掉到第4，只領先墊底的富邦悍將隊2.5場勝差。

上半季排名直直落，猿隊對戰獅隊3勝7敗是最大傷害，對龍隊也只有4勝7敗，尤其「全猿主場」優勢不再，出賽23場9勝1和13敗，不如客場14勝11敗。

獅隊目前27勝1和20敗排名第一，龍隊、兄弟都是23勝3和23敗，落後3.5場勝差，再來就是猿隊4場。

今晚龍、猿之戰對雙方都很關鍵，龍隊如果贏球，排名獨居第2，輸球掉到第4；反觀猿隊獲勝，將從第4升至第2、和兄弟並列，其實3隊差距不大，排名隨時都會變動。