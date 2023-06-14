中職／彭識穎維持身心靈好狀態 負面情緒「過午夜12時」就忘掉

中職中信兄弟隊投手彭識穎本季一軍後援出賽有穩定表現，他直言「身心靈狀態都不錯」，這兩年學會轉換心態，不讓負面情緒凌駕好的部分，「過了午夜12時就忘掉重來」。

30歲左投彭識穎2015年選秀加盟中信兄弟隊，加入中職8年沒有太大的傷勢，但也沒能在穩定在一軍出賽，去年一軍後援出賽21場， 戰績2勝2敗1中繼成功、防禦率4.32。

彭識穎本季一軍出賽有不錯表現，今天賽前總計11場後援出賽，投6.1局被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，防禦率維持0，拿下5次中繼成功。

談起目前為止狀況，彭識穎自評「身心靈狀況都不錯」，去年雖然一軍出賽場次也不少，但可能多是大比分差時上場，但無論上場時機點如何，都要想辦法完成教練團交代的工作，教練團、隊友會給很多意見和建議，還有金手套等級的隊友在後方幫忙守備，也越投越有信心。

彭識穎表示，今年最大的不同在於心態，每場比賽結束反省不好的地方是習慣，但過去就算有順利完成教練團交代的任務，退場後還是會很在意缺點，讓負面的東西凌駕好的部分。

彭識穎感謝球隊的心理老師給方法，也學會轉換心情，「告訴自己，可以反省，但過了午夜12時就要忘記重新再來」，職棒球員要面對的不是單一場比賽，而是一整年長期的賽季。

職棒生涯邁入第8個球季，彭識穎表示，技術上沒有什麼太大的不一樣，打職業難的不在有好表現，而是怎麼維持，這是每個人都會面對的課題，教練團給什麼任務就想辦法完成，把每一年都當作最後一年拚。