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中職／林子豪3安2打點成MVP 率獅擊敗龍隊

中央社／ 台北13日電
林子豪。 統一獅隊官方臉書粉絲團
林子豪。 統一獅隊官方臉書粉絲團

中華職棒統一獅隊今天與味全龍隊交手，獅隊林子豪單場3安2打點、投手羅昂先發7局失2分、好投壓制，終場獅隊以6比2擊敗味全龍隊，林子豪獲選為單場MVP。

統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰味全龍，兩隊前4局都沒有拿下分數，獅隊5局下有攻勢，1人出局後陳重羽敲出二壘打，2人出局後林靖凱敲出中外野方向安打、送回團隊第1分，再靠著陳傑憲、林子豪接連安打添分。

獅隊先發投手羅昂今天2局上遇到狀況，1人出局後先投出觸身球保送，再被曾陶鎔敲出二壘打，但及時回穩，讓打者敲出三壘方向滾地球出局，再投出三振瓦解龍隊攻勢。

羅昂3局上也有投出保送、被敲安打，但力守不失分，從3局最後2個出局數開始算，連續解決11名打者。不過，7局上先投出觸身球保送，接著被曾陶鎔敲出扳平比數的兩分砲。

獅隊7局下追分，1人出局後林靖凱敲出二壘安打，2人出局後林子豪適時安打送回超前分，獅隊8局下再起攻勢，胡金龍率先敲出二壘打，陳鏞基、林祖傑、陳傑憲也都敲出二壘打，獅隊單局再添3分保險分。

林子豪今天單場5打數敲出3支安打，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊洋投羅昂今天總計先發用101球投7局，被敲出3支安打包括1發全壘打，投出8次三振、4次四死球保送，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第4勝，也是繼5月2日後、睽違1個多月再拿下勝投。

羅昂。 統一獅隊官方臉書粉絲團
羅昂。 統一獅隊官方臉書粉絲團

林子豪 陳傑憲

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