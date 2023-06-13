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中職／桃猿連3打席開砲聯盟史上第9次 廖健富兩度參與
樂天桃猿隊今天在新莊棒球場上演煙火秀，第5局朱育賢、廖健富、林泓育連3打席開轟，寫下中職史上第9次，廖健富生涯第2次參與。
面對悍將先發投手陳仕朋，猿隊先在2局上出現4支安打的串聯，單局攻下3分，悍將局局辛苦擠分數，好不容易在第3、4局各追回1分，猿隊在5局上開啟煙火秀。
陳仕朋一出局後先保送藍寅倫，下一棒朱育賢敲出兩分砲，悍將也在此時換投，歐書誠登板後，前兩打席面對廖健富、林泓育，結局都是被炸出全壘打牆外，猿隊上演連3打席開轟。
這是中職史上第9次團隊連3打席開轟，前一次為2019年9月22日，當時仍是Lamigo桃猿隊，由廖健富、林承飛、余德龍面對中信兄弟隊赫猛開轟；此外，過去8次只有1次是連3打席開轟是打非單一投手，這次為第二次。
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