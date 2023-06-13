中職／威達爾最終戰15日 桃猿新洋投這兩天決定
樂天桃猿隊洋投威達爾離台倒數，最終戰將在15日，隔天飛往南韓向斗山熊隊報到，總教練曾豪駒透露，這部分先前有與威達爾聊過，「希望他可以幫我們多投幾場，他OK，但主要還是要看他球隊那邊。」
威達爾本季已為猿隊先發11場、67局，拿下5勝4敗、防禦率2.69，為隊內勝投王，獲得前東家斗山熊挖角，確定重返韓職，在韓職剩餘賽季的年薪將是28萬美元。
威達爾前一場出賽為6月9日，他將在休5天後於15日登板，投完後隔天離台。霍爾是否可以直接銜接輪值？曾豪駒表示，「都有安排，霍爾現在狀況沒有問題，下一場不會在二軍投了，準備上來（一軍）。」
在威達爾離隊後，猿隊剩下剛好符合一軍名額的3位洋投，對於新洋投，曾豪駒表示，「有幾個人選，大概這兩天就會決定。」他指出左投、右投都有在看，「還是要看能力，不可能拿中繼來先發。」至於是否有亞洲經驗，他提示「比較少」。
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