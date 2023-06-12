中職／威達爾再投1場離台 桃猿連2周異動0新聞稿
樂天桃猿隊連續兩周於粉絲團公布異動消息，今天宣布洋投威達爾（Brandon Waddell）合約已由南韓職棒斗山熊隊買斷，將為猿隊再投1場後離台。
斗山熊在洋投戰力出現空缺後，將視線望向曾合作過的威達爾，與猿隊展開買斷洽談，已經拍板定案，猿隊粉絲團今天公告，「樂天桃猿與韓國職棒斗山熊完成外籍投手威達爾（Brandon Waddell）合約買斷程序，由斗山熊簽下威達爾，威達爾預計將為樂天桃猿再擔任一場先發投手後於6月16日至斗山熊報到。」
威達爾本季已為猿隊先發11場、67局，拿下5勝4敗、防禦率2.69，為隊內勝投王，而他前一場出賽為6月9日。
猿隊從5月20日後戰績呈現雪崩式下滑，16戰打下3勝13敗，上周教練團異動、本周與斗山熊完成威達爾合約買斷程序，皆全程未發官方新聞稿，僅於粉絲團公布。
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