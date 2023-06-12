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中職／火力全開 龍12：9擊倒獅

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／綜合報導

味全龍隊昨晚火力全開，以12：9擊倒上半季龍頭統一獅隊，勝差拉近到2.5場，總教練葉君璋盛讚球隊打擊，也肯定本土投手近期努力，但對於缺乏洋投戰力仍有擔憂，「現在贏誰對我們來說都很重要。」

「這好像是我們近期打最好的一場，希望可以保持下去。」葉君璋對於這場獅龍戰做出評語，事實上，單場攻下12分，甚至是龍隊自2021年重返中職一軍賽場後單場最高得分，此役在雨中無暫停下耗時4小時42分，寫下中職本季新高。

昨晚拿莫．伊漾守備上有失誤，觸發獅隊6分大局，但也敲出3安猛打，1轟、1支一壘打、1支三壘打，錯過完全打擊，仍獲選單場MVP，葉君璋表示，拿莫從4月開始修正打擊，「現在是開花結果，但課題是如何保持。」

樂天桃猿隊在戰績榜上一路向南，昨只靠廖健富三分砲短暫抓住浮木，先發投手黃子鵬投6局失5分，牛棚繼續放火，終場以3：９輸給中信兄弟隊。兄弟3連戰清盤，雙方互換排名，猿隊戰績跌落第4為近兩季首見。

猿隊此役只在廖健富4局上三分砲後以3：2超前，黃子鵬隨即連本帶利還給兄弟，4局下王威晨二壘打掃回追平分，5局下陳子豪、張志豪連兩打席炸裂陽春砲，兄弟自此未再讓出領先。

回溯5月19日時，猿隊還以19勝11敗1和、勝率0.633居龍頭，但接下來16戰吞下3勝13敗，昨天輸球後跌落第4，這是自2021年下半季以第4作收後首度掉入B段班（第4名以後）。

兄弟 連戰 中信

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