中職／遭兄弟3連戰清盤 桃猿一路向南近兩季首度跌落B段班

樂天桃猿隊戰績持續探底，今天只靠廖健富的三分砲短暫抓住浮木，先發投手黃子鵬投6局失5分，牛棚也繼續放火，終場以3：９輸給中信兄弟隊，3連戰都由兄弟勝出，雙方也互換排名，猿隊跌落第4。

兄弟一開賽就下馬威，首局前兩棒王威晨、岳政華都打第1球敲安，只用2球已經攻占一、二壘有人，推進二、三壘有人後，陳子豪的滾地球先為兄弟首開紀錄。

黃子鵬第3局一出局、滿壘之際，再對張志豪投出保送送分，自家打線剛在4局上靠廖健富的三分砲一棒逆轉，黃子鵬沒讓1分領先維持太久，4局下王威晨的二壘打掃回追平分，5局下陳子豪、張志豪連兩打席炸裂陽春砲，兄弟再度要回領先。

黃子鵬最終先發6局被敲9安打、失5分，第一任後援投手王志煊只投2打席，對陳子豪、張志豪都投出觸身球後退場，陳禹勳接手後還是續演災難片，讓落後差距不斷膨脹。

此役還有驚心畫面出現在3局上，馮健庭作為首位打者敲安上壘，張閔勛打向游擊、三壘之間的滾地球，三壘手王威晨接球先傳二壘，二壘手岳東華再傳一壘，球才剛出手，就砸到迎面而來的馮健庭頭盔上，岳東華也因手敲到頭盔上，雙雙疼痛跪倒在地，但兩人最終都續留場上。

兄弟洋投德保拉先發7局被敲9安打、失3分，拿下本季第6勝。

回溯5月19日時，猿隊還以19勝11敗1和、勝率0.633居龍頭，但接下來16戰吞下3勝13敗，在戰績榜上一路下滑，今天輸球後跌落第4，這是他們自2021年下半季以第4作收後首度掉入B段班（第4名以後），去年全季都在前3名。