中職／悍將近3戰只拿1分 丘總：投手壓力更大

富邦悍將、味全龍隊今天無一得勝，兩隊打完8局0：0因雨裁定，悍將隊的攻勢遠多於對手卻1分未得，近3戰合計只拿1分，總教練丘昌榮也坦言讓投手壓力很大。

悍將隊此役由洋投安得勝先發，繳出一場精采好投，前5.2局未被敲安，讓龍隊打者17上17下，第8局留下滿壘退場，曾峻岳成功拆彈，守住安得勝7.2局無失分好投，僅被敲3安打、送出9K。

丘昌榮指出，安得勝這場各方面表現都不錯，有控制力、球也有尾勁，「100球後體力有比較下滑，但曾峻岳幫他守住。」曾峻岳當時一登板就是連3顆壞球，最終K掉蔣少宏，丘總表示，曾峻岳多在乾淨半局上場，「滿壘真的是比較有壓力。」

悍將隊的攻勢其實遠多於龍隊，卻還是讓分數掛蛋，包括在先發投手林子昱5局投球任內有4度攻占得點圈，還是讓他全身而退，林子昱留下5局無失分成績單。

丘總也坦言，此役最大的問題還是攻擊，「攻擊無法拿下分數，對投手壓力也是更大，攻擊是我們比較弱的部分，還要持續透過比賽、訓練再努力，加上對統一的兩場，攻擊表現都沒有很好。」