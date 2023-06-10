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中職／一起問天！悍將、龍隊無一得勝 0：0和局收場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將曾峻岳8局下化解滿壘危機。記者余承翰／攝影
富邦悍將曾峻岳8局下化解滿壘危機。記者余承翰／攝影

富邦悍將、味全龍隊今天在天母球場過招，上演「真問天」，悍將隊洋投安得勝先發7.2局無失分，但打線也未給任何支援，兩軍打完8局處於0：0，隨後因雨勢過大喊停且未能再恢復進行，依規定裁定和局收場。

安得勝繳出一場精采好投，前5.2局未被敲安，讓龍隊打者17上17下，第6局、兩出局後，石翔宇打穿中間防線，也一棒擋下了安得勝挑戰完全比賽、無安打比賽的征程。

安得勝投到第8局再遇危機，兩出局後接連被敲安打、觸身球、四壞球保送，滿壘之際換上曾峻岳接手，在大雨中面對蔣少宏的打席，從0好3壞投到三振，驚險拆彈，守住安得勝7.2局無失分好投，僅被敲3安打、送出9K。

龍隊先發投手林子昱投5局被敲4安打、無失分，因4次保送釀成不少危機，首局出現2保送，加上池恩齊短打點向投手正面，林子昱傳二壘沒抓到跑者，讓悍將隊沒有安打就攻占滿壘，第3、4、5局也都被攻占得點圈，但全數力保不失。

林子昱投5局已用92球，龍隊啟用牛棚，呂詠臻、王維中、陳冠偉聯手讓悍將隊的得分持續掛蛋，兩軍以0：0僵持，比賽在8局下打完、晚上7點48分時因一陣大雨喊停，且雨勢未見減緩，最終裁定和局。

林子昱 問天

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