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中職／戴培峰回一軍進度比預期快 盼盡早進入狀況

中央社／ 台北10日電
戴培峰近期回歸一軍。他今天表示，目前身體狀況很好，只是與投手搭配希望趕快適應。 截圖自悍將粉絲團
戴培峰近期回歸一軍。他今天表示，目前身體狀況很好，只是與投手搭配希望趕快適應。 截圖自悍將粉絲團

中職富邦悍將戴培峰在季前因手掌鉤骨骨折缺陣，不過復元速度比預期快，也很快脫離沮喪心情，在近期回歸一軍。他今天表示，目前身體狀況很好，只是與投手搭配希望趕快適應。

戴培峰在季前官辦熱身賽出賽手掌鉤骨骨折、開刀治療，不過已經在7日回歸一軍，在今天比賽前已出賽3場，今天對味全龍隊則是先發蹲捕、打第8棒。

談到回到一軍後的狀況，戴培峰今天賽前受訪時表示，身體感覺恢復得滿好，因為在二軍時不是只有養傷，體能、技術都做很多調整，讓自己更進步，「只是跟投手配合的部分，因為比較久沒有搭到，近況要再熟悉一下，多找他們討論。」

像是昨天悍將先發投手江少慶僅先發3.1局失8分，還發生2次暴投，中間就有出現投捕暗號出錯的狀況。戴培峰說明：「昨天狀況比較多，可能自己比較急一點，中間有換暗號，他可能有忘記，但下去溝通時有找到問題，希望這1、2個星期可以更進入狀況一點。」

這次受傷是戴培峰第一次遇到這麼大的傷勢，不過他也在過程中學到很多，「開刀完一開始都不能訓練，要學習在不能弄到傷口的前提下怎麼訓練。」戴培峰指出，自己的恢復進度算是比預期快，「本來是說3個月，但自己不想要這麼久。」

戴培峰笑說，他在開刀完過了1個多月時就想打擊，但被防護員「阻攔」，「防護員幫忙我很多，如果那時候就打搞不好會更嚴重。」

戴培峰今年初經歷過經典賽落選，開季前又受傷，他坦言真的遇到滿多考驗，「想要達成的事情都沒有達到，很認真去準備球季，結果在最後一刻受傷，一開始滿沮喪的，但學長、心理老師都有幫助我調整心態，沒有難過太久。」

戴培峰 富邦悍將 中職

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