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中職／林凱威代跑「熱車」純玩笑 但自評應該比林智勝快

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林凱威蠢蠢欲動熱身代跑。圖／截圖自轉播
林凱威蠢蠢欲動熱身代跑。圖／截圖自轉播

味全龍隊前天與中信兄弟隊戰到野手最後一卒，10局時想找代跑已無人可用，後援投手林凱威蠢蠢欲動熱身的身影引發笑點，但他自認跑壘還是風險太大，完全不敢想代跑，「如果是三壘這段還可以」，當場被隊友虧是不會繞壘嗎？

龍隊該役打到延長10局以3：3言和，10局林智勝代打保送上壘時，板凳上的野手只剩也要準備代打的瑪仕革斯．俄霸律尼，而鏡頭捕捉到林凱威蠢蠢欲動、開始熱身，總教練葉君璋也注意到他的身影，朝他比畫示意要不要代跑，而林凱威趕緊停下動作。

「只是開玩笑啦！」林凱威今天被問及此事，連忙澄清真的沒有要代跑的想法，「沒注意到已經沒人可換了，只是看最後一個半局了。」

林凱威自承，如果只是三壘到本壘這一段還可以，身旁的隊友一聽問起：「你不會繞壘喔？」他趕忙辯解：「我會啦！只是很久沒繞，萬一受傷怎麼辦，風險很大欸！」他想想自己戴頭盔跑壘的畫面，覺得應該滿帥，「但還是不要啦！在投手丘上為球隊貢獻就好。」

當時鏡頭帶到他，轉播球評鄭景益認為林凱威的腳程要比林智勝快應該沒問題；自評在隊上的腳程排名，林凱威說應該在中段班，「要和智勝比的話，因為我比較年輕，應該可以快一點。」隊上腳程快的投手，林凱威第一個點名趙璟榮。

林凱威 林智勝 中信兄弟

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