中職／開局王者！獅隊本季首局已攻50分 海放其他4隊
統一獅隊真的是第一局的王者，今天再度於首局攻下6分大局，今年已在首局攻下50分，其他4隊完全看不到車尾燈。
獅隊今天在台南迎戰富邦悍將隊，由洋投勝騎士先發，悍將首局前兩棒李宗賢、劉俊豪都敲安打上壘，但王正棠打向一、二壘之間的滾地球，一壘手林益全接球後策動雙殺，游擊手林靖凱傳一壘雖略偏差，但勝騎士呈麻花姿將這球接到手套、腳仍牢牢踩在壘包上，幫自己化解大半危機。
悍將錯過先馳得點的機會後，下半局就看獅隊表演，邱智呈的安打之後，江少慶連續保送兩棒形成滿壘，胡金龍敲安助獅隊先破蛋且仍是滿壘局面，6到8棒的林益全、陳重廷、陳重羽棒棒開花，獅隊持續攻城掠地，最終單局打了10人次、灌進6分。
盤點5隊本季各局得分，獅隊在第一局的進攻海放各隊，64支安打、攻下50分都遙遙領先，排名第2是樂天桃猿隊的51支安打、24分。
5隊首局數據：
統一獅 64安打、得50分、失15分
樂天桃猿 51安打、得24分、失36分
味全龍 40安打、得20分、失27分
中信兄弟30安打、得14分、失20分
富邦悍將40安打、得13分、失23分
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