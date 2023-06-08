中職／揮棒過半不多爭 恰總：相信呂彥青

今晚在天母棒球場味全龍隊與中信兄弟隊3：3握手言和，10局下「恰總」彭政閔一度上場關心揮棒過半問題，但沒有爭執太久，他說：「我相信呂彥青會把這打席抓下來。」結果確實如此。

兩隊打完正規9局以3：3戰平，10局上兄弟沒能得分，10局下終結者呂彥青續投，雖然出現四壞保送，但也抓下2個出局數，面對瑪仕革斯．俄霸律尼投到2好2壞，接著一顆壞球引誘揮棒，但三壘審裁定未出棒過半。

這個判決引起兄弟休息室一片鼓譟，總教練彭政閔也上場詢問主審，然而因無法進行電視輔助判決，只能又走下場，彭政閔賽後表示：「當下感覺有機會，但後面結果是一樣的，我相信呂彥青會把這個打席抓下來。」

確實呂彥青又投了1顆好球，用三振結束比賽，今天總計投2局用了29球，沒有被敲出安打，無失分，另有3次三振、1次四壞保送。

先發投手余謙今天雖然中止跨場連續10局奪三振的生涯新高紀錄，但單場7次三振平個人紀錄，5.1局丟掉3分無關勝敗，彭政閔表示，今天看到余謙滿多不錯優點，包括跟捕手討論，球速也不錯，「雖然最後是平手，但對他的表現是滿大讚賞。」 中信兄弟隊終結者呂彥青後援2局無失分，守住和局。圖／中信兄弟隊提供

【中央社台北8日電】

中職中信兄弟今天的先發投手余謙主投5.1局失3分，飆出最快150公里球速，雖然最後兄弟與味全龍隊戰成平手，不過總教練彭政閔讚賞，今天第1次看到余謙主動找捕手討論。

兄弟今天與味全龍隊戰成3比3平手，兄弟先發投手余謙用86球投5.1局，被敲8支安打，投1次保送，送出7次三振，失掉3分，最快球速達150公里；之後彭識穎、謝榮豪、蔡齊哲、呂彥青接連登板都沒有失分，幫助球隊守下不敗局面。

余謙已經連續5場先發都投到5局以上，談到余謙今天的表現，賽後彭政閔說：「今天他讓我看到滿多不錯的優點，像是懂得去跟捕手討論要怎麼投球，這是他從剛進來職棒到今天為止，是第1次看到他自己跟捕手討論。」

彭政閔也指出，余謙今天球速也不錯，雖然有幾顆球是失投球，像第1局被吉力吉撈．鞏冠敲的陽春全壘打，「不過後面他自己一直在修正，雖然今天結果是平手，但以他的表現，要給他滿大的讚賞。」

22歲的余謙是2020年兄弟第1指名，本季獲得較多一軍機會，目前出賽9場都是先發，拿下2勝5敗，防禦率4.78。