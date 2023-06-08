快訊

民進黨性騷風波未平 李正皓晚間宣布退選新北永和立委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猛獅打爆悍將洋投肯特穩住王位 克維斯開季5連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊洋投克維斯奪下重要勝投，締造開季5連勝紀錄。圖／統一獅隊提供
獅隊洋投克維斯奪下重要勝投，締造開季5連勝紀錄。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋投克維斯，今天在高雄澄清湖球場登板，對富邦悍將隊先發5局被揮出3支安打、失1分（非自責分），投出開季5連勝，繼續維持不敗之身；獅隊3局下打爆悍將先發投手肯特，終場以9：1獲勝，中斷最近3連敗，上半季排名仍居榜首。

克維斯此役獲選單場MVP，他從4月5日初登板至今，7場先發投出5勝，最近4次登板合計24局只失5分（4分自責），成為獅隊維持排名優勢的重要戰力。

獅隊今天搶下重要勝利，戰績升至25勝1和19敗，領先排名第2的樂天桃猿隊從2場勝差變成2.5場，克維斯來台兩季，拿到對戰悍將首勝。

悍將2局下率先展開攻勢，申皓瑋獲保送，靠滾地球上二壘、再盜上三壘，姚冠瑋高飛犧牲打攻下全場第1分。

肯特前兩局只被陳傑憲揮出內野安打，幾乎完全壓制獅隊打線，3局下表現判若兩人，被打了一輪狂失7分送掉江山。

獅隊這半局攻勢凶猛，陳重羽獲保送，再靠李丞齡安打、陳傑憲高飛犧牲打追成1：1，接著蘇智傑觸身球，陳鏞基、林安可、陳重廷連續安打攻下3分，林子豪再獲保送形成滿壘，肯特被打了一輪退場。

悍將中繼投手李子強面對單局第2次打擊的陳重羽，又被揮出清光壘包的二壘打，獅隊拉大成7：1領先，這7分全部算在肯特身上。

肯特只投2.2局，被揮出5支安打、出現3次四死球，不但投球局數是今年出賽11場最短，單局失7分也最多，成為加盟悍將最慘的一戰，戰績掉到2到5敗、防禦率3.80。

獅隊攻勢不斷，6局下陳重羽保送， 邱智呈、蘇智傑連續安打再下一城，7局下林安可、陳重羽、林靖凱安打攻下第9分，全場合計14安，終場8分之多大勝，悍將終止2連勝。

獅隊洋投克維斯先發5局失1分，開季5連勝。圖／統一獅隊提供
獅隊洋投克維斯先發5局失1分，開季5連勝。圖／統一獅隊提供

陳重羽 陳傑憲

延伸閱讀

中職／追平安、超前安都是李宗賢 丘總點名肯特只有1點不好

中職／被加入「問天」群組 肯特：大家會輪流吧？

中職／傳承羅力火炬？肯特：或許是我的故事開端

中職／如果羅力投到欲罷不能 肯特笑了：交給教練決定

相關新聞

中職／岳政華長傳擋住反撲 天母條款下龍象言和

岳政華的一次長傳阻殺，讓中華職棒本季第二度啟動天母條款，味全龍隊與中信兄弟隊鏖戰到延長賽，然而10局打完比賽時間超過10...

中職／揮棒過半不多爭 恰總：相信呂彥青

今晚在天母棒球場味全龍隊與中信兄弟隊3：3握手言和，10局下「恰總」彭政閔一度上場關心揮棒過半問題，但沒有爭執太久，他說...

中職／猛獅打爆悍將洋投肯特穩住王位 克維斯開季5連勝

統一獅隊洋投克維斯，今天在高雄澄清湖球場登板，對富邦悍將隊先發5局被揮出3支安打、失1分（非自責分），投出開季5連勝，繼...

中職／集K換全壘打！吉力吉撈連6K平隊史 開轟破乾旱

味全龍隊砲手吉力吉撈．鞏冠本季打擊率低迷，今天賽前更是連續6打席被三振，追平味全龍隊史，今天終於在首打席以全壘打突破低潮...

中職／岳政華「守」獲MVP 葉總談代跑更換

中信兄弟隊今晚與味全龍隊鏖戰到延長賽，因「天母條款」啟動，打完10局以3：3握手言和，外野手岳政華在8局下的長傳成為和局...

經典賽／比賽期間外出飲酒 韓國3選手被處罰款與社區服務

韓國隊今年3月在世界棒球經典賽（WBC）小組賽中連吞2敗慘遭淘汰，球員金廣鉉、李庸燦及鄭哲元坦承在比賽期間飲酒，韓國棒球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦