中職／猛獅打爆悍將洋投肯特穩住王位 克維斯開季5連勝

統一獅隊洋投克維斯，今天在高雄澄清湖球場登板，對富邦悍將隊先發5局被揮出3支安打、失1分（非自責分），投出開季5連勝，繼續維持不敗之身；獅隊3局下打爆悍將先發投手肯特，終場以9：1獲勝，中斷最近3連敗，上半季排名仍居榜首。

克維斯此役獲選單場MVP，他從4月5日初登板至今，7場先發投出5勝，最近4次登板合計24局只失5分（4分自責），成為獅隊維持排名優勢的重要戰力。

獅隊今天搶下重要勝利，戰績升至25勝1和19敗，領先排名第2的樂天桃猿隊從2場勝差變成2.5場，克維斯來台兩季，拿到對戰悍將首勝。

悍將2局下率先展開攻勢，申皓瑋獲保送，靠滾地球上二壘、再盜上三壘，姚冠瑋高飛犧牲打攻下全場第1分。

肯特前兩局只被陳傑憲揮出內野安打，幾乎完全壓制獅隊打線，3局下表現判若兩人，被打了一輪狂失7分送掉江山。

獅隊這半局攻勢凶猛，陳重羽獲保送，再靠李丞齡安打、陳傑憲高飛犧牲打追成1：1，接著蘇智傑觸身球，陳鏞基、林安可、陳重廷連續安打攻下3分，林子豪再獲保送形成滿壘，肯特被打了一輪退場。

悍將中繼投手李子強面對單局第2次打擊的陳重羽，又被揮出清光壘包的二壘打，獅隊拉大成7：1領先，這7分全部算在肯特身上。

肯特只投2.2局，被揮出5支安打、出現3次四死球，不但投球局數是今年出賽11場最短，單局失7分也最多，成為加盟悍將最慘的一戰，戰績掉到2到5敗、防禦率3.80。