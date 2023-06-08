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中職／兄弟「阪神甲子園球場日」 台日啦啦隊同框登場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
阪神甲子園球場日倒數，兄弟「主視覺」先和球迷見面。圖／中信兄弟隊提供
阪神甲子園球場日倒數，兄弟「主視覺」先和球迷見面。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊10、11日將在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，暌違4年再度推出「阪神甲子園球場日」活動，日本職棒阪神虎啦啦隊、吉祥物確定跨海應援，就連甲子園球場播報員也會來台呈現日式比賽播報風格。

兄弟今天公布活動相關內容如下：

初夏野球祭登場！中信兄弟時隔4年再度攜手歷史悠久的阪神甲子園球場，於6月10日、11日迎來人氣主題日「阪神甲子園球場日」，讓「六甲颪」再度響遍洲際棒球場！除了再度邀請到阪神虎啦啦隊「TigersGirls」及吉祥物Lucky & Ki-Ta來台以外，更將聯手中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」和小翔、艾比一起舉行賽前見面會，和球迷們一起替黃衫軍大力應援！

阪神甲子園球場是日本最具歷史的棒球場，也是台灣球迷必去朝聖的棒球聖地。為了讓球迷在洲際棒球場也能有在日本看球的感覺，本次活動邀請阪神甲子園球場的播報員，呈現給大家最專業的日式比賽播報；阪神虎隊招牌的啦啦隊「TigersGirls」和吉祥物Lucky & Ki-Ta當然也會來到洲際棒球場和球迷們一起同樂，並且也將分別擔任兩日的開球嘉賓。

為了讓球迷有更多機會能一睹風采，球團將於兩日賽前下午3點在場外舞台舉行見面拍照會，並且邀請中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」和小翔、艾比一起參加，台日兩大人氣球隊的啦啦隊和吉祥物將同框登場。

在場外活動的部分，除了有許多拍照點及日本風美食攤位以外，阪神虎球團特別出借了數件知名OB球員的球衣，包含「平成鐵人」金本知憲及曾拿下中央聯盟三振王的能見篤史等代表性選手，現場開放球迷可以直接穿上在場外拍照背板前拍照，千萬不要錯過這難得的機會！而比賽兩日洲際棒球場也難得地開放中信兄弟FANS CLUB會員報名參加球場巡禮，雖然沒辦法帶來甲子園的黑土，但也邀請會員們在球場日踏上夢想的草皮與紅土。

本次「阪神甲子園球場日」內野下層ABCDEF區入場球迷可領取應援加油棒，邀請球迷們跟著現場樂隊的吹奏敲打應援；內野全區入場時可領取限量風船扇，LUCKY7的音樂一下記得舉起來跟著音樂搖擺喔！

10日、11日開賽時間是下午5點5分，1點50分到兩點半開放「2023中信兄弟FANS CLUB季票、猛象、艾樂粉、親子象會員」優先進場，兩點10分全面開放進場。

阪神甲子園球場日將有「場外見面拍照會」。圖／中信兄弟隊提供
阪神甲子園球場日將有「場外見面拍照會」。圖／中信兄弟隊提供
「阪神女孩 Tigergirls」將是阪神甲子園球場日活動嘉賓。圖／中信兄弟隊提供
「阪神女孩 Tigergirls」將是阪神甲子園球場日活動嘉賓。圖／中信兄弟隊提供
日本職棒阪神虎隊吉祥物將來台應援。圖／中信兄弟隊提供
日本職棒阪神虎隊吉祥物將來台應援。圖／中信兄弟隊提供

阪神虎 甲子園 中信兄弟

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