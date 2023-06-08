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中職／降為樂天桃猿二軍投手教練 許銘傑IG發文耐人尋味

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿隊二軍首席投手教練許銘傑。 報系資料照
樂天桃猿隊二軍首席投手教練許銘傑。 報系資料照

樂天桃猿隊日前做出教練團異動，原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練，許銘傑今(8日)在個人IG發文，「我不會輕易的被打倒！」

許銘傑2020年11月底返台擔任樂天桃猿投手教練，這是他首次到桃猿二軍執教。他今天打破沉默在IG發聲，「人的一生總是有不順遂的時候，但是能怎麼辦只能向前看！我不會輕易的被打倒。接下來來作最喜歡的工作！希望能培養幾位為優秀選手讓球隊得到更好的成績！これから頑張ります 皆さんよろしくお願いします‼️‼️」

許銘傑還配上一張圖片，上面寫著，「日子久了就會知道，誰是真心對你好，誰是假意對你笑。時間長了，就會明白誰會肝膽相照，誰會轉身就跑。」貼文一出吸引大批球迷在留言支持，富邦悍將投手郭俊麟也用日文相互勉勵。

桃猿本季牛棚表現不佳，主力牛棚陳禹勳、許峻暘等人表現遠不如去年。總教練曾豪駒當時表示，「球隊近期在數據呈現上確實沒那麼理想，教練團異動是團隊一起討論出來的結果。」

許銘傑

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