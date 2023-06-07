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中職／郭天信破低潮長吁一口氣 第一次拿MVP枕頭睡好覺

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
單場MVP由味全龍隊郭天信以單場3支安打表現奪下。記者季相儒／攝影
單場MVP由味全龍隊郭天信以單場3支安打表現奪下。記者季相儒／攝影

首打席觸擊不成反球數落後，郭天信想起報導中寫著自己27打數無安打，壓力又找上門，沒想到掌握失投球敲出二壘打，他長吁一口氣，賽後站上MVP頒獎台拿到第一顆抱枕禮物，讓他終於可以睡個好覺。

味全龍隊今晚以7：4擊敗樂天桃猿隊，郭天信全場4打數3安打、4打點，敲出1轟加上2支二壘安打，打破近期連28打席、27打數無安打，單場8壘打數更寫下個人生涯新高。

說起前面的低潮，郭天信坦言有看到新聞報導，「好像離子豪不遠。」郭天信的安打荒刷新龍隊重生後（2021年起）的隊史最長連續無安打紀錄，不過中職本季最長連續無安打紀錄是中信兄弟隊陳子豪的35打席、29打數。

今天首打席遇到一二壘有人，教練團給出短打暗號，郭天信第一顆放掉、第二顆點失敗，瞬間落入2好0壞，他說：「當下心想完蛋了，球數落後壓力又來了。」好在先發投手陳克羿失投到紅中，讓他一解安打荒，「回到二壘的時候，我長吁一口氣，最近都睡不好。」

解除無安打紀錄，郭天信接下來2打席敲出陽春砲、二壘安打，他說要感謝總教練葉君璋及教練張建銘、張泰山的幫助，「最近狀況真的很差，整個亂掉，只能從零開始，先打到球，再把球打得強勁。」

賽後媒體聽到郭天信第一次領到MVP枕頭有些意外，郭天信迅速背出：「我上一次主場MVP是2021年11月7日，那時候球隊還沒有合作。」而他在頒獎台說的好久不見，是要跟球迷說「會打安打的郭天信回來了。」

郭天信 樂天桃猿

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