中職／林鋅杰未來之星飆153公里 游霆崴無四死球完封勝

未來之星棒球邀請賽中職味全龍隊二軍與台南市成棒隊交手，龍隊投手林鋅杰先發投4.2局無失分、飆速153公里，龍隊以2比1拿下勝利；悍將二軍游霆崴對全越運動投出無四死球完封勝。

2023台灣未來之星棒球邀請賽昨天開打，由中職二軍球隊與社會業餘成棒隊交手，中職味全龍隊二軍今天與台南市成棒隊交手，龍隊派出具有旅美資歷、以自主培訓球員身分加入球隊的林鋅杰先發。

林鋅杰今天開賽先投出四壞保送，但沒讓對手延續攻勢，2局上先被敲出2支安打，但及時回穩，1人出局後連飆2次三振、沒有失分。

林鋅杰3、4局雖都有被敲出安打，但沒有失分，5局續投被首名打者敲出安打，2人出局後退場；今天總計用58球投4.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，官方紀錄最快球速有153公里。

龍隊今天3局下林子宸率先敲出二壘打，張祐銘選到四壞保送，2人出局後吳東融適時安打送回1分，龍隊6局再靠著接連四壞保送攻佔滿壘，滿壘時劉時豪選到四壞保送，擠回第2分。

富邦悍將二軍今天與全越運動交手，悍將隊先發投手游霆崴115球無四死球完封勝，被敲出8支安打，投出3次三振，率隊以5比0拿勝。