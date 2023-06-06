快訊

追上國道攔拒檢車！女警一年記功嘉獎逾500次 長官大讚：拚命三娘

烏克蘭對俄絕地大反攻已展開？ 靠衛星可一窺戰火戰況端倪

坐式vs.蹲式馬桶哪個好？醫師曝優缺點 「這種馬桶」易殘留菜花病毒

中職／林鋅杰未來之星飆153公里 游霆崴無四死球完封勝

中央社／ 台北6日電
林鋅杰。 擷圖自畫面
林鋅杰。 擷圖自畫面

未來之星棒球邀請賽中職味全龍隊二軍與台南市成棒隊交手，龍隊投手林鋅杰先發投4.2局無失分、飆速153公里，龍隊以2比1拿下勝利；悍將二軍游霆崴對全越運動投出無四死球完封勝。

2023台灣未來之星棒球邀請賽昨天開打，由中職二軍球隊與社會業餘成棒隊交手，中職味全龍隊二軍今天與台南市成棒隊交手，龍隊派出具有旅美資歷、以自主培訓球員身分加入球隊的林鋅杰先發。

林鋅杰今天開賽先投出四壞保送，但沒讓對手延續攻勢，2局上先被敲出2支安打，但及時回穩，1人出局後連飆2次三振、沒有失分。

林鋅杰3、4局雖都有被敲出安打，但沒有失分，5局續投被首名打者敲出安打，2人出局後退場；今天總計用58球投4.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，官方紀錄最快球速有153公里。

龍隊今天3局下林子宸率先敲出二壘打，張祐銘選到四壞保送，2人出局後吳東融適時安打送回1分，龍隊6局再靠著接連四壞保送攻佔滿壘，滿壘時劉時豪選到四壞保送，擠回第2分。

富邦悍將二軍今天與全越運動交手，悍將隊先發投手游霆崴115球無四死球完封勝，被敲出8支安打，投出3次三振，率隊以5比0拿勝。

林鋅杰 中職

延伸閱讀

中職／郭天信0好3壞打到K 打席、打數雙破重生龍糗紀錄

MiLB／張弘稜本季首場先發 新人聯盟4局6K無關勝敗

中職／職棒場上刻畫句點 張正偉未來之星打1打席再告別

中職／未來之星邀請賽開打 蔡其昌開球洪一中來接捕

相關新聞

中職／郭天信0好3壞打到K 打席、打數雙破重生龍糗紀錄

味全龍隊郭天信近期打擊冰到寫下新紀錄，今天他的第1打席從0好3壞打到三振，已經連續26打席、25打數沒有安打，締造龍隊重...

中職／數據確實不理想 曾豪駒：教練團異動盼借重經驗

樂天桃猿隊近11戰9敗，今天無預警進行教練團異動，投手教練許銘傑、綜合守備跑壘教練真喜志康永被降下二軍，總教練曾豪駒表示...

中職／林鋅杰未來之星飆153公里 游霆崴無四死球完封勝

未來之星棒球邀請賽中職味全龍隊二軍與台南市成棒隊交手，龍隊投手林鋅杰先發投4.2局無失分、飆速153公里，龍隊以2比1拿...

中職／桃猿牛棚連環爆 許銘傑及1日籍教練降二軍

樂天桃猿隊在上半季冠軍爭奪戰中呈現頹勢，今天做出教練團異動，一軍投手教練許銘傑、日籍教練真喜志康永轉降二軍，兩人在一軍的...

中職／張正偉引退感性發文 感謝張泰山當年引薦他進兄弟

「花花」張正偉昨天在台中市成棒隊今天巧心安排下，在未來之星邀請賽擔任開路先鋒，象徵性打1打席後退場，將句點留在職棒場上。他今天深夜於社群發長文回顧棒球生涯，並感謝一路上幫助他的人。 張正偉201

中職／職棒場上刻畫句點 張正偉未來之星打1打席再告別

「花花」張正偉告別選手生涯，台中市成棒隊今天巧心安排，讓他在未來之星邀請賽擔任開路先鋒，象徵性打1打席後退場，將句點留在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦