中職／職棒場上刻畫句點 張正偉未來之星打1打席再告別

「花花」張正偉告別選手生涯，台中市成棒隊今天巧心安排，讓他在未來之星邀請賽擔任開路先鋒，象徵性打1打席後退場，將句點留在職棒場上。

張正偉打滾職棒12年，陸續效力過中信兄弟、富邦悍將隊，生涯打擊率3成23、1396支安打、146盗，擒獲2座安打王、1座打擊王、1座盜壘王、7座最佳十人外野手，以及2座金手套，他在2021年球季結束後遭到悍將釋出，去年轉戰台中市成棒隊，5月27日在春季聯賽引退。

未來之星邀請賽由中職聯盟主辦，安排6支中職二軍球隊及6支業餘球隊交手，這是一項會正式留在中職紀錄中的賽事，而球隊今天也安排張正偉擔任首棒，打1打席。

面對台鋼雄鷹隊先發投手陳宇宏，張正偉攻擊第1球，敲出二壘方向滾地球出局；5局結束後，中職聯盟會長蔡其昌準備了小小驚喜，現身場邊，為張正偉送上花束。

張正偉退役後續留台中市成棒隊擔任外野教練，今天賽前也可見他在守備練習打給選手接，張正偉在致詞時感謝球迷12年來的支持，接下來將協助其他球員，期許他們未來也能發光發熱。