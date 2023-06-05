中職／未來之星邀請賽開打 蔡其昌開球洪一中來接捕

「2023台灣未來之星棒球邀請賽」今天開打，中職新軍台鋼雄鷹隊首度參賽，晚場在洲際棒球場迎接首戰，中華職棒大聯盟會長蔡其昌擔任開球嘉賓，雄鷹總教練洪一中則現身熟悉的位置，為他擔任接球捕手。

未來之星邀請賽由中華職棒聯盟主辦，與教育部體育署、中華民國棒球協會的合作，今天正式迎來開幕日，並在台中洲際棒球場、台南市立棒球場兩地開打。

今年賽事擴大規模，6支中華職棒二軍隊伍及6支業餘球隊相互切磋，一日三場賽事。蔡其昌邀請球迷朋友一起進場支持台灣未來之星棒球邀請賽，為台灣棒球加油。

午場賽事兩地開打，洲際球場之戰由桃園市成棒隊面對中信兄弟隊二軍，兩隊戰況激烈，桃園市成棒隊一度取得領先，兄弟二軍在最後半局展開反攻，扳平戰局，雙方最終以6：6握手言和。

另一地台南球場的比賽由台北興富發對上統一獅隊二軍，獅隊打線有效串連，12支安打聯手攻下9分，終場以9：3收下勝利。

未來之星棒球邀請賽為期13天，一共38場交流賽，一日三場比賽，兩地開打，職業、業餘各球隊互不交手，以達到交流目的，比賽場地在洲際、斗六、嘉義市、嘉義縣、台南、屏東園區6地開打，每日轉播2場賽事，球迷可透過CPBL TV及CPBL官方YouTube頻道收看轉播，也可以免費進場觀戰。