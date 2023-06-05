中職／好心疼！李多慧台灣應援超忙 直接用袋子裝熱水吃泡麵

中職樂天桃猿隊啦啦隊女神李多慧，於今天在個人YT頻道發布新影片，「李多慧在比賽結束後都會做什麼..? 24小時都不夠用.. 臺灣日常vlog」，拍攝她從韓國來到台灣，從住飯店、吃飯、化妝、清晨練習，到球場工作等等行程，其中除了有與林襄首次見面的情節，特別她在影片後段，由於沒有鍋子，她學起韓國軍人直接用袋子裝熱水沖泡麵的方法，雖有點小小失敗，水灑了出來，但還是吃得很開心，她提到，「確實想吃點好的，然而工作到11、12點，沒時間出去吃。」也令不少粉絲心疼。

李多慧雖是啦啦隊女神，但藉由個人YT頻道中，且都上有中文字幕，展現她平和親人的一面，粉絲留言說，「超級可愛的李多慧 ^^ 總是活力十足啊！」、「多慧好寵台灣粉絲，難得的好女孩，不支持妳等於背叛我自己。」