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中職／未來之星棒球賽開打 兄弟二軍與桃園市握手言和

中央社／ 台北5日電

未來之星棒球邀請賽由中職二軍與業餘隊交手今天開打，中信兄弟二軍與桃園市成棒隊6比6握手言和；獅隊洋投布雷克先發3.2局無失分，率隊以9比3擊敗台北興富發隊。

2023台灣未來之星棒球邀請賽今天開打，中信兄弟二軍與今年拿下春季聯賽冠軍的桃園市成棒隊交手。

兄弟隊1局下靠著黃鈞麟二壘打、滾地球、馬鋼高飛犧牲打先馳得點，桃園市隊6局上靠著邱澤豪適時安打送回追平分。

兄弟隊6局下攻勢再從黃鈞麟開始，率先敲出安打、犧牲觸擊上到二壘，黃鈞麟盜上三壘，再靠著馬鋼二壘打送回第2分。

桃園市隊8局上追分，2人出局後靠著接連安打攻占得點圈，邱澤豪安打再度將比數扳平，再靠著張育豪安打超前比分，蔣宗錡、杜寅吉接連安打添分，單局攻下5分取得6比2領先。

兄弟隊9局下攻勢再起，單局4支安打攻勢串聯，先靠著失誤跑回1分，劉貴元安打帶有2分打點，陳家駒安打扳平戰局，兩隊終場以6比6握手言和。

統一獅隊二軍今天與台北興富發隊交手，獅隊團隊敲出12支安打，羅暐捷單場2安貢獻2分打點，張聖豪也有2安1打點好表現，獅隊終場以9比3拿勝。

獅隊今天派出洋投布雷克先發，總計用57球投3.2局，被敲出1支安打，投出2次三振、2次保送，無失分、無關勝敗；布雷克5月25日一軍先發後因為體力下滑球隊安排輪休下二軍，今天也是下二軍後首場實戰出賽。

布雷克 中信兄弟

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